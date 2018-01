OMC enterra proposta de Lula sobre Rodada de Doha A Organização Mundial do Comércio (OMC) praticamente enterrou de vez a proposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de organizar uma cúpula de chefes de Estado para desbloquear as negociações da Rodada de Doha (criada em novembro de 2001 para negociar a abertura dos mercados agrícolas e industriais). Em uma conversa com internautas de todo o mundo promovida nesta terça-feira, o diretor-geral da OMC, Pascal Lamy, afirmou que esse não seria o momento adequado para uma cúpula, mas admitiu que o Brasil, ao lado de Índia e China, serão "os elefantes do comércio mundial no século 21". A proposta de Lula foi feita no final de 2005, quando a reunião ministerial da OMC em Hong Kong estava sob o risco de um fracasso diante da falta de entendimento entre os países. Lula, então, ligou para o premiê inglês, Tony Blair, para pedir ajuda na organização do evento. Falou também com o presidente americano, George W. Bush. O diretor da OMC, porém, não é o primeiro a descartar a idéia de Lula. Há uma semana, em Moscou, os ministros das Finanças do G8 (grupo dos países mais ricos do mundo) não aceitaram a proposta do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, de incluir na declaração final do encontro uma referência à necessidade da cúpula. O ministro de Finanças da França, Thierry Bretton, chegou a dizer que a Europa não tinha uma posição fechada sobre a utilidade dessa cúpula.