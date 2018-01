OMC espera acordo na área agrícola para o meio do ano O chefe da Organização Mundial do Comércio (OMC), o tailandês Supachai Panitchpakdi, disse hoje esperar que os negociadores cheguem a um acordo para reduzir as barreiras ao comércio agrícola internacional até o meio deste ano. "As negociações comerciais (de produtos agrícolas) devem estar concluídas neste ano", disse. A OMC retomará as negociações da chamada "rodada de Doha" em Genebra, na próxima semana. Elas pararam em setembro, quando os ministros de comércio não conseguiram um consenso na reunião de Cancún, no México. A reunião fracassou por conta das diferenças entre os que querem países desenvolvidos e subdesenvolvidos em relação ao comércio agrícola.