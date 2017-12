OMC espera que Mantega mantenha política econômica O diretor da Organização Mundial do Comércio (OMC), Pascal Lamy, espera que o novo ministro da Fazenda, Guido Mantega, mantenha a mesma política econômica já iniciada por Antonio Palocci, que pediu demissão. "O que é importante é a política dos Estados. Se eu entendi bem, as declarações do novo ministro(Mantega) mostram que eu não tenho razão para pensar que a política do Brasil mudará. País continuará ativo e agressivo nas negociações comerciais", afirmou. O Ministério da Fazenda era, dentro do governo, quem mais apoiava a liberalização das tarifas de importação para bens industriais. Lamy apóia uma flexibilização da posição brasileira sobre o assunto.