OMC espera que reunião no Brasil retome negociações A reunião entre o G-20 (grupo de países emergentes, entre eles o Brasil) e a União Européia (UE), no próximo dia 12 em Brasília, pode se tornar o "ponto de partida" para retomada das negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC), interrompidas em Cancún, em setembro, depois de um impasse entre os mais de 140 países que formam a entidade. "Essa reunião de Brasília vai contribuir para o recomeço das negociações", afirmou o diretor-geral da OMC, Supachai Panitchpakdi, que estará presente. Ele aposta que a presença tanto dos membros do G-20 (China, África do Sul, Índia e outros) como da UE seja um sinal de que os países estão dispostos a dialogar. Em Genebra, delegados da OMC lamentam que os Estados Unidos não estarão presentes. Desde setembro, poucos movimentos foram feitos por parte dos governos para que os debates fossem retomados e existe o sério risco de que mais um prazo estabelecido pela OMC seja perdido. Os países teriam até o dia 15 de dezembro para entrarem em um acordo sobre como vão prosseguir com as negociações. Supachai pretende levar ao encontro o último texto produzido em Cancun e que, para alguns, poderia ser um base para o debate. "Vamos ver como podemos fundir as propostas", afirmou, dando sinais de que todas as partes terão que mostrar algum tipo de flexibilidade e que os resultados de Brasília serão levados para Genebra.