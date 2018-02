OMC investigará queixa da Argentina contra Brasil sobr resinas A Organização Mundial do Comércio (OMC) estabeleceu um painel na terça-feira para investigar uma queixa argentina sobre as regras brasileiras para a importação de alguns tipos de resinas. A Argentina afirma que uma tarifa brasileira antidumping, aplicada a algumas resinas PET, viola regras do comércio mundial e requisitou ao Órgão de Solução de Controvérsias (DSB, em inglês) da entidade que lançasse um painel. As resinas PET são amplamente utilizadas na fabricação de garrafas plásticas e em outras embalagens de bens de consumo. União Européia, Taiwan, Japão e Estados Unidos participam da disputa como observadores. (Por Laura MacInnis)