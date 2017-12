OMC libera mercado de bens de tecnologia China e EUA acertaram um acordo e a Organização Mundial do Comércio (OMC) aprovou a liberalização do setor de tecnologia, num mercado avaliado em US$ 1 trilhão. O Brasil e a Índia, porém, não fazem parte do entendimento e consumidores nacionais não serão beneficiados por preços mais baixos para vídeo games, telefones ou computadores.