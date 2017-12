OMC mantém decisão favorável aos EUA na questão do aço Um painel de apelações da Organização Mundial do Comércio (OMC) sustentou a decisão de que os EUA agiram legalmente quando mantiveram restrições a importações de certos produtos siderúrgicos do Japão. O Japão havia recorrido da decisão anunciada em agosto por um grupo de especialistas em comércio de que as ações dos EUA estavam em linha com as regras da OMC. Apesar de o corpo de apelações ter anulado alguns pontos da decisão original, ele concordou que as ações dos EUA eram legais. O caso teve início em novembro de 2000, quando Washington decidiu manter uma taxa especial de 36,41% sobre importações de produtos de aço carbono planos resistentes à corrosão vindos do Japão. Os EUA acreditavam que esses produtos estavam sendo vendidos com um preço abaixo de mercado, o que prejudicava os fabricantes de aço norte-americanos. O Japão alegava que a revisão promovida pelos EUA sobre a taxação no final de seu período original de validade era contrária às regras da OMC. Tóquio sustentava também que os critérios utilizados pelo Departamento de Comércio dos EUA nas investigações eram incorretos. A decisão de hoje é final. Ela deverá ser adotada oficialmente pela OMC dentro de 30 dias e não poderá ser contestada pelo Japão. As informações são da Dow Jones.