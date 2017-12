OMC pede mais concessões nas negociações comerciais O diretor-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC), Supachai Panitchpakdi, pediu hoje mais flexibilidade dos países para que possam ser retomadas as negociações globais de abertura comercial, que estão num impasse desde o fracasso da reunião de Cancún. "Todos precisamos dar sinais de flexibilidade", disse Supachai, no Itamaraty, onde acompanha as discussões da segunda reunião ministerial do G-20, o grupo de países em desenvolvimento que se uniu sob a coordenação do Brasil para defender interesses comuns na área agrícola na OMC. O diretor da OMC afirmou que, "se não houver flexibilidade, as pessoas não conseguirão avançar em Genebra", onde os países tentarão reativar as negociações no dia 15. "Essa será minha mensagem clara. Precisamos de flexibilidade, mesmo que seja em áreas pequenas, como os temas de Cingapura, em subsídios domésticos ou acesso a mercados."