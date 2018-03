OMC pede 'salto nas negociações' para finalizar Doha O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Pascal Lamy, alertou que não será possível concluir a Rodada Doha de negociações comerciais em 2010 se os países membros falharem em dar um salto nas negociações até o final de março. "Existem diferenças tanto nos números quanto no tamanho das questões que precisamos tratar para fechar a rodada", disse Lamy em entrevista coletiva à imprensa ao final do encontro ministerial de três dias que reuniu representantes dos 153 países membros da OMC. "No momento, meu senso de ritmo de negociações é que neste ritmo, concluir (a rodada) em 2010 será um desafio. Este é o motivo para acelerar", disse.