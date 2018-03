OMC pode adiar para 2007 abertura econômica Diante dos impasses nas negociações na Organização Mundial do Comércio (OMC), diplomatas das principais economias mundiais começam a cogitar a possibilidade de que Rodada de Doha, lançada em 2001, não termine em 2005, como estava previsto, e que a conclusão do acordo de abertura da economia fique para 2007. Oficialmente, nem a OMC nem os Estados Unidos reconhecem que o fim da rodada poderá ser adiado. Mas nos bastidores o pessimismo toma conta dos negociadores sobre a possibilidade de que um acordo seja concluído em pouco mais de um ano e meio. O comissário de Comércio da União Européia (UE), Pascal Lamy, admite que a comunidade internacional apenas saberá se os prazos serão cumpridos durante a avaliação que será feita na reunião ministerial da OMC, em Cancun, no segundo semestre deste ano. A principal negociadora agrícola da UE em Genebra, Mary Minch, diz que não quer o adiamento, mas ele poderá ocorrer se o impasse persistir. "Não queremos um adiamento, mas tudo deve ter seu ritmo adequado para ocorrer", afirma. A mensagem tem um objetivo: lembrar que a UE somente poderá se comprometer a liberar a agricultura quando sua política de subsídios for reformada. A data para que isso ocorra ainda não foi definida por Bruxelas. Nas salas de reunião, os diplomatas não conseguem encontrar pontos comuns nas propostas sobre patentes de remédios, investimentos e abertura agrícola. O prazo poderá ser afetado também pelo fato de que os Estados Unidos terão eleições presidenciais no próximo ano e nenhum candidato estará disposto a desagradar o setor industrial ou agrícola promovendo a abertura do mercado norte-americano, já em crise, para a concorrência estrangeira. Na UE, o problema é que, em 2004, Bruxelas mudará a diretoria. Os atuais comissários, espécie de ministros europeus, serão substituídos em meados do ano, poucos meses antes do prazo final da rodada. O Brasil rejeita qualquer atraso nas negociações que, na avaliação do governo, seriam fundamentais para garantir um aumento nas exportações do País. Enquanto a possibilidade de adiar a rodada provoca o temor de muitos, os funcionários mais experientes da OMC alertam: não houve sequer uma rodada na história de mais de 50 anos do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio, entidade que foi substituída pela OMC em 1995) que tenha terminado no prazo pré-fixado. "Era tradição do GATT perder seus prazos. Com a OMC, não deverá ser diferente", afirma um funcionário da organização.