OMC prepara documento para negociação agrícola em Doha O Ministério da Agricultura espera que amanhã, em Genebra, a Organização Mundial do Comércio (OMC) apresente o documento que deverá servir como base para as negociações agrícolas da Rodada Doha. A expectativa é que o texto possa equilibrar as pressões dos Estados Unidos e da União Européia, e também dos países que defendem a eliminação dos subsídios à exportação e a redução do apoio e a proteção a agricultores. Com especial interesse nesse capítulo da rodada, o Brasil considerou a oferta americana como "retórica" e avaliou a proposta entregue ontem pela União Européia como "inaceitável e pouco clara". O documento-base vem sendo elaborado pelo presidente do Conselho-geral da OMC, Stuart Harbinson, de Hong Kong (China), que também preside o grupo negociador de agricultura. Trata-se do mesmo negociador incumbido, no ano passado, de preparar o copião do texto que serviu como base para o lançamento dessa nova rodada multilateral do comércio, em Doha (Catar). Segundo Pedro Camargo Neto, secretário de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura, a expectativa é que Harbinson consiga outra vez chegar a um "mínimo denominador comum" e direcionar as negociações. "Harbinson não é mágico. Mas se mostrou competente e pode orientar as negociações para os objetivos traçados em Doha, que são mais ambiciosos que os das propostas apresentadas por americanos e europeus", afirmou. Segundo o secretário, a proposta encaminhada pela União Européia traz como tópico inaceitável a redução de até 45%, em média, nos subsídios à exportação em um prazo de seis anos, a contar de 2006, para os países desenvolvidos. Para Camargo, isso significa que, para alguns itens, os atuais níveis de subsídios podem ser zerados em 2012. Para outros, poderão permanecer tão elevados quanto os atuais. Além disso, o documento assinado em Doha prevê a eliminação total desses benefícios. O Ministério da Agricultura ainda avalia que não há clareza na proposta européia de reduzir os subsídios aos produtores rurais em 55%, também na média, até 2012. Uma das dúvidas está relacionada com a intenção da União Européia de excluir desse corte os benefícios concedidos com o objetivo de manter o "bem-estar" dos animais nos currais e granjas. Outro tópico ainda obscuro diz respeito à diminuição da tarifa média de importação de produtos agrícolas de 36%, com uma redução mínima de 15% por item. Essas questões devem ser detalhadas pelos europeus apenas em março de 2003, quando começará a negociação, de fato. Além da proposta européia, estão na mesa de negociações a dos Estados Unidos, cheia de armadilhas, e a do Grupo de Cairns, composto por 18 exportadores agrícolas que não subsidiam, como o Brasil, e que pretendem conseguir ganhos mais radicais nesse campo. A oferta americana define um teto para os desembolsos dos governos com os subsídios aos produtores, de 5% do Produto Interno Bruto agrícola de cada parceiro da OMC. Essa fórmula derrubaria de imediato, em 2006, o volume de subsídios concedido pela União Européia a seus fazendeiros. Mas elevaria o dos Estados Unidos, que tenderia a destinar os US$ 19 bilhões anuais previstos na sua Farm Bill até 2010.