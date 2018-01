OMC prevê que volume do comércio mundial suba 7% O volume do comércio mundial deve crescer menos de 2005 a 2006. Segundo relatório anual do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Pascal Lamy, divulgado hoje, o aumento deste ano deve ficar em 7%, contra 10,3% registrados em 2004. O órgão aponta os elevados preços do petróleo como fator de risco para a economia mundial. Lamy se baseou na explicação lembrando que os analistas comentam que "um aumento sustentado de US$10 do preço do petróleo reduz o crescimento em meio ponto percentual durante o primeiro ano em que sobem os preços." Outro fator de risco mencionado são os desequilíbrios financeiros mundiais, em particular nas contas correntes dos países, que são a outra face das disparidades entre a taxa de investimento interno e a de economia nacional, incluindo os déficit fiscais. "Uma maior flexibilidade cambial contribuiria para aliviar os desequilíbrios mundiais", diz o documento elaborado pela OMC, e que leva em conta as previsões de outras instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI) ou a Conferência da ONU para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad). IED Apesar da perspectiva negativa, as previsões "são favoráveis" quanto às entradas de investimento estrangeiro direto (IED) no mundo. Segundo o diretor, esse indicador alcançou seu nível máximo em 2001, quando se situou em US$ 1,4 trilhão, e, embora depois tenha caído durante três anos consecutivos, se recuperou em 2004 e aumentou 2% até alcançar o número de US$ 648 bilhões. O documento acrescenta que em 2004, a recuperação dos rendimentos do IED foi devido "sobretudo aos países em desenvolvimento, onde aumentaram 40%, até ficar em US$ 233 bilhões, enquanto nos países desenvolvidos foi registrada uma queda de 14% como grupo."