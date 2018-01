OMC rejeita tarifa européia para banana brasileira A Organização Mundial do Comércio (OMC) decidiu hoje a favor do Brasil e outros oito países latino-americanos, numa disputa sobre a banana, que estes mantêm há um ano e meio com a União Européia. A OMC concluiu que a tarifa proposta pela União de Européia, de 187 euros por tonelada, não garante acesso ao mercado europeu para os produtos latino-americanos. Agora, a União Européia terá que apresentar nova proposta para que seja aplicada a partir de 1.o de janeiro de 2006.