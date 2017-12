OMC resolverá questão agrícola entre Mercosul e Europa A exemplo das negociações da Alca, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Européia vai deixar a questão agrícola para ser resolvida na Organização Mundial do Comércio (OMC), informou hoje o secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Mário Mugnaini. Segundo ele, "o Brasil aceita a demanda dos dois blocos". A expectativa do governo é que da próxima reunião da OMC, em setembro, no México, saia algum avanço nas negociações agrícolas. Enquanto não houver acordo na área, o Brasil também não avançará nas propostas de liberação de temas que interessam aos europeus, como investimentos e compras governamentais. O fim dos subsídios agrícolas na UE é a grande demanda do Brasil nas negociações do acordo Mercosul/UE. O bloco europeu compra boa parte dos produtos agrícolas do Brasil, mas os subsídios europeus diminuem a competitividade da agricultura na Europa e em terceiros mercados.