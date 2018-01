OMC sinaliza com possível retomada de negociações O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Pascal Lamy, disse na quinta-feira que todos os principais países da entidade sinalizaram flexibilidade para retomar as negociações sobre comércio internacional, mas ainda não estava claro se eles estavam preparados para negociar. "Todos os grandes países deram sinais gerais de flexibilidade", disse Lamy numa vídeo-conferência para uma platéia nas Filipinas. As negociações da OMC para reduzir subsídios e barreiras comerciais, que já duravam cinco anos, foram interrompidas em julho, depois que potências se desentenderam quanto a assuntos politicamente delicados, especialmente em relação ao fim do protecionismo agrícola. Autoridades do comércio afirmam que a suspensão nas negociações poderá durar anos se não houver um avanço no início de 2007. As conversas foram retomadas com algumas limitações no mês passado, com vários grupos de negociadores em Genebra revendo aspectos técnicos. "Todos eles disseram que gostariam de recomeçar as negociações, o que ocorreu no nível técnico em Genebra, mas não ainda no nível ministerial", disse Lamy. "Se e quando isto vai resultar num estágio em que os ministros estarão dispostos a participar da mesa de negociações -- não apenas para discutir, não só para pensar onde estamos, mas para negociar -- é algo que ainda não está claro", acrescentou. "Espero que isto fique mais claro nas próximas semanas."