OMC tenta cartada desesperada para destravar Rodada Doha Desesperada para chegar a um acordo, a direção da Organização Mundial do Comércio (OMC) planeja uma cartada final para tentar destravar a Rodada Doha. O diretor da entidade, Pascal Lamy, afirmou a embaixadores de vários países nos últimos dias que vai propor um acordo de "primeira geração" no setor agrícola e industrial nas próximas semanas. Para negociadores que estiveram com Lamy, há indicações de que tal proposta não será tão ambiciosa em termos de abertura de mercados agrícolas como muitos esperam da rodada, mas pelo menos evitaria um colapso do processo, que retardaria a negociação para além de 2010. Os textos, que serão produzidos pelos presidentes de cada setor das negociações, seriam enviados para avaliação dos governos até meados de abril. O problema é que, sem um entendimento entre os grandes países - Estados Unidos, Índia, União Européia (UE) e Brasil -, diplomatas temem que o acordo seja limitado no que se refere à agricultura.