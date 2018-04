OMC tenta julgar barreiras ao suco de laranja brasileiro Os Estados Unidos poderão bloquear a tentativa do Brasil de estabelecer um comitê de investigação (painel) na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as barreiras ao suco de laranja exportados pelo País. A informação é de um funcionário do governo norte-americano. A OMC poderia aprovar a investigação na sexta-feira, em Genebra, mas com a possível recusa dos EUA, o processo pode ser retardado em pelo menos um mês. A barreira comercial ao suco de laranja vem sendo aplicada desde 1970 e é a mais antiga lei protecionista enfrentada pelos exportadores nacionais. O Brasil alega que a taxa cobrada pelo governo da Flórida às exportações nacionais são ilegais. O estado norte-americano cobra um imposto extra de US$ 40 por tonelada de suco de laranja exportado pelo Brasil. A taxa coletada, que rende cerca de US$ 5 milhões por ano aos cofres públicos norte-americanos, é utilizada para promover o suco de laranja dos produtores da Flórida, concorrentes do suco brasileiro. A prática, portanto, violaria as regras da OMC. Apesar da existência da barreiras, o País conseguiu exportar cerca de US$ 200 milhões em suco de laranja para o mercado norte-americano em 2001. A decisão de recorrer à OMC, porém, somente ocorreu depois que a própria Justiça da Flórida começou a investigar a legalidade do imposto. O processo foi aberto no início do ano pelos importadores norte-americanos, aliados inesperados do Brasil, que se queixavam da necessidade de pagar um imposto suplementar. A estratégia dos Estados Unidos de bloquear a investigação é apenas uma maneira diplomática de ganhar tempo, já que o Brasil deverá reapresentar o caso no final de setembro. Na segunda tentativa, o painel seria instaurado mesmo contra a vontade de Washington. A partir da criação de um comitê de investigação, três árbitros internacionais avaliarão se a lei da Flórida é ou não consistente com as regras da OMC. Caso conclua que a norma é irregular, os americanos seriam obrigados a retirar a barreira.