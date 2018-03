OMC treinará negociadores de países em desenvolvimento A Organização Mundial do Comércio (OMC) vai criar um programa de assistência técnica para ajudar os países em desenvolvimento e os menos desenvolvidos a aumentar suas participações nas negociações multilaterais de comércio. Mais de 75% dos 145 países-membros da OMC têm status de países em desenvolvimento. Desses, 30 são nações subdesenvolvidas. Na semana passada, o diretor-geral da instituição, Supachai Panitchpakdi, já havia alertado que os países emergentes e os subdesenvolvidos são, com frequência, explorados por parceiros mais ricos porque não conhecem seus direitos e/ou não têm estratégias eficientes para defender seus interesses. Ex-ministro da Tailândia e primeiro representante de uma nação em desenvolvimento a dirigir a OMC, Supachai ressaltou que, para conseguir acordos satisfatórios com os países industrializados, as nações emergentes precisam aprimorar a capacidade de negociar no sistema multilateral. O programa de assistência técnica, antiga reivindicação das nações em desenvolvimento, vai oferecer cursos de treinamento, a partir deste ano, para técnicos dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos menos preparados para atuar nas complexas negociações da Rodada Doha da OMC, lançada no início de 2002. O primeiro evento do programa será um workshop nas áreas de comércio e serviços para países da região Ásia/Pacífico, programado para meados deste ano. O programa de assistência técnica é uma iniciativa conjunta da OMC e do Instituto Internacional para Comércio e Desenvolvimento, uma cooperação entre o governo tailandês e a Unctad (Conferência da ONU para Comércio e Desenvolvimento) criada no ano passado. As duas instituições arcarão com os custos dos cursos técnicos.