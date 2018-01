OMC volta a condenar artigo da lei antidumping dos EUA Uma coalizão formada pelo Brasil e outros 28 países conseguiu que a Organização Mundial do Comércio (OMC) condenasse a Emenda Byrd, dispositivo acrescentado à Lei Antidumping americana que dá vantagens às empresas do país na concorrência com estrangeiras. A decisão já havia sido anunciada no ano passado, mas a Casa Branca apelou e a OMC foi obrigada a voltar a avaliar sua decisão. Mais uma vez, porém, a entidade condenou a lei. Com o anúncio, não resta outra alternativa ao Estados Unidos senão cumprir as orientações da OMC. Pela Emenda, que ganhou o nome do autor, o senador Robert Byrd, o dinheiro obtido com a cobrança de direitos antidumping era repassado às próprias empresas que pediram a abertura de investigações sobre possíveis práticas desleais de comércio. O dumping é caracterizado quando uma empresa exporta produtos por preços inferiores aos cobrados no mercado interno. Diante de um suposto prejuízo, empresas podem pedir que o governo investigue se os preços das empresas exportadoras estão de acordo com o mercado. Caso fique provado o dumping, o país pode aplicar medidas compensatórias, como uma sobretaxa nos produtos importados. A aliança dos países argumentou que, no caso da Emenda Byrd, o governo americano estaria incentivando as empresas a pedir investigação. A insatisfação internacional provocou protestos até mesmo de mexicanos e canadenses, parceiros dos Estados Unidos no Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte). Na época em que foi adotada, no final do governo Clinton, assessores da Casa Branca já tinham indicado que a lei poderia violar os compromissos de Washington na OMC. Entre outubro de 2000 e dezembro de 2001, a aliança de 29 países argumentou que a Emenda Byrd já havia repassado US$ 206 milhões às companhias americanas. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a Emenda Byrd coletou pelo menos US$ 10 milhões de empresas nacionais, principalmente do setor siderúrgico. Apesar de condenar a lei, o Órgão de Apelação da OMC reverter pelo menos dois julgamentos feitos pela entidade no ano passado em relação ao caso. Em um deles, a OMC havia julgado que os Estados Unidos agiram de má-fé ao impor tal lei. Na revisão do caso, o julgamento foi negado. Apesar da revisão, o ponto central da disputa foi mantido, o que obrigará os norte-americanos a reformarem suas regras de antidumping.