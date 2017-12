Onda de promoções ajuda a segurar a alta de preços

As liquidações recorrentes que ocorrem no comércio varejista estão ajudando a segurar o ritmo de alta da inflação. Mas isso não significa, na maioria dos casos, que os preços atuais estejam menores em relação há um ano atrás.

Levantamento feito pelo economista Fabio Bentes, da Confederação Nacional do Comércio (CNC) levando em conta um conjunto de 190 produtos comercializáveis mostra que 73% deles tiveram alta de preço em 12 meses até junho, porém num ritmo inferior ao da inflação em geral do mesmo período. A análise foi feita com base no Índice de Preços ao Consumidor -15 (IPCA-15) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que é uma prévia da inflação oficial do País.

Foram consideradas apenas as variações de preços de produtos comercializáveis, isto é, aqueles itens que podem ser importados e exportados. Ficaram de fora os preços dos serviços e dos alimentos in natura.

A mesma análise feita para os 12 meses encerrados em junho de 2014 revela que, para aquele período, uma parcela menor de produtos (43%) tinha subido em 12 meses em um ritmo menor do que a inflação geral.

“Isso mostra que as liquidações estão ajudando a frear os aumentos de preços e a desacelerar a inflação”, afirma o economista. No levantamento, ele também avaliou nesse conjunto de 190 produtos comercializáveis qual a parcela de itens que registrou queda de preço. Em 12 meses até junho deste ano, a fatia de produtos com variação negativa foi de 9%, ante 7% em 12 meses até junho de 2014.

Segundo Bentes, esse resultado indica que as liquidações, no sentido de preços mais baixos em relação há um ano atrás, existem, porém não são generalizadas, como são anunciadas nas campanhas publicitárias.

Crédito. O impacto da alta da taxa de juros ao consumidor no encalhe de produtos mais caros e, consequentemente, na redução de preços desses itens ofertados com descontos nas liquidações, é nítido. De acordo com o levantamento feito pelo economista da CNC, de 17 produtos que acumularam queda de preços em 12 meses até junho deste ano, metade deles é de bens duráveis ou semiduráveis, cuja venda está atrelada ao financiamento.

O produto que lidera a lista de queda de preço em 12 meses até junho deste ano é a máquina fotográfica (-10,2%), seguida pelo televisor (-9,1%) e pelo microcomputador (-7,3%).

Em maio, o último dado disponível do Relatório de Crédito do Banco Central (BC), a taxa de juros ao consumidor nas linhas de crédito de recursos livres atingiu 57,3% ao ano. Essa é a maior taxa da série do BC desde maio de 2011. As linhas de crédito de recursos livres são usadas para compra de carros e eletrônicos, por exemplo.