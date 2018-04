Onde adquirir um seguro Existem vários caminhos para o consumidor interessado em adquirir um seguro. O negócio pode ser feito com uma empresa corretora de seguros ou com um corretor independente, que agem como intermediários junto às seguradoras. Mas há outras opções, como contratar o seguro diretamente de uma seguradora, ou então junto a um banco. Seja qual for o caso, é sempre conveniente que o consumidor tenha um conhecimento bom do mercado, faça a sua própria pesquisa de preços e consulte diversas instituições. Teoricamente, a função do corretor é ajudar o cliente, mostrando diversas alternativas e assessorando na procura do melhor produto e preço. Entretanto, muitos corretores agem na prática como se fossem vendedores. E existem aqueles que cobram preços muito superiores aos da compra direta na seguradora, por um serviço que nem sempre estão oferecendo de fato. Por isso, para garantir-se, o consumidor nunca deve abrir mão se sua própria pesquisa, mesmo optando pelos serviços de corretagem. Veja qualidade da seguradora O preço é importante, mas não é a única variável a ser levada em conta na pesquisa. Um dos pontos fundamentais na escolha do seguro é a qualidade e a saúde financeira da instituição seguradora. Não adianta fechar contrato com uma seguradora que tenha prêmio barato, mas não paga direito as indenizações, demora para pagar, ou está em condições precárias. Uma dica é verificar na Susep (Superintendência de Seguros Privados) e no Procon como estão as reclamações contra a seguradora, se ela paga corretamente, se atrasa, se resolve rapidamente os problemas dos consumidores. Se a opção for adquirir um seguro junto a um banco, mesmo que o consumidor não saiba sempre haverá uma seguradora envolvida no negócio. Os contratos são feitos por meio de uma seguradora própria do banco, ou com uma instituição com a qual o banco tenha parceria. Os bancos costumam vender seguros voltados à proteção do patrimônio (automóvel, empresarial, residencial etc.) e à pessoa (vida, saúde, desemprego etc.). Para o consumidor que é correntista do banco, a facilidade consiste no débito automático em conta corrente do valor do prêmio. É importante lembrar, no entanto, que o banco não pode exigir a compra de seguro para oferecer crédito ou outro serviço. Isso é venda casada, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Confira no link abaixo outras dicas sobre a contratação de seguros.