Onde está o fundo do poço? Ninguém sabe onde é o fundo do poço na atual onda de desvalorizações das bolsas. O dólar reage subindo junto com os juros, aqui no Brasil, o que é de se esperar no atual clima de instabilidade. Os números ontem do mercado financeiro não deixam dúvidas que os investidores vivem hoje momentos de elevado risco. Oscilação é a tradução matemática para risco. Quanto maior a oscilação mais as pessoas perdem os parâmetros para estimar retornos potenciais. Basta olhar a Nasdaq nesta segunda-feira. A bolsa eletrônica dos Estados Unidos, que reúne empresas de tecnologia e informática, fechou com queda de 0,77%, mas oscilou de 0,01% positivo a 6,42% negativos. É uma oscilação muito forte, especialmente para uma bolsa que já perdeu este ano, desde seu pico de preços em março, nada menos que um terço de seu valor. A Bolsa de Valores de São Paulo também teve fortes oscilações ontem. Na mínima do dia a perda chegava a 5,18%. A Bovespa até se recuperou um pouco, mas bem menos que a Nasdaq, fechando em queda de 3,03%. Estes números servem de alerta. Com menor impacto porcentual, mas com efeitos ainda mais relevantes para a economia, também dólar e juros oscilaram muito ontem (veja link abaixo). Isso aumenta o grau de incerteza da economia. Coloca freios nos projetos de investimentos, torna mais cautelosos os consumidores e faz com que instituições financeiras tendam a aumentar as taxas de juros dos empréstimos e crediários. O investidor deve também ser cauteloso. Entrar em Bolsas agora é para quem está disposto a perder dinheiro - mesmo que não perca de fato! -, com a expectativa de ganhar no longo prazo. O mais seguro continua sendo aplicar o dinheiro em operações de renda fixa pós-fixadas, que acompanham as oscilações dos juros.