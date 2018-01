Onde se segurar durante a crise? Com um quadro de juros altos e fortes oscilações nas taxas e nos preços dos ativos, o investidor mais conservador deve ficar nas aplicações de renda fixa pós-fixadas, como os fundos DI. Estes fundos cobrem o risco, assim como um seguro, de alta dos juros. Não são, portanto, garantia de melhor rendimento, mas de rendimento mais seguro. Pode até acontecer de nos próximos dias os juros caírem e quem colocou o dinheiro nos fundos prefixados ganhar mais. Mas é o risco. Cada um deve escolher o investimento de acordo com seu perfil. Quanto às bolsas, o mercado acionário está deprimido e pode cair ainda mais. Porém, as quedas e recuos não são uniformes. É claro que uma queda generalizada prejudica todos os papéis, mais ou menos. Mas as ações de empresas sólidas, promissoras e rentáveis vão continuar dando bom retorno no longo prazo, mesmo que o mercado passe por uma turbulência mais forte no curto prazo. A questão então é verificar se o investidor tem estômago para agüentar perdas sem sair correndo do investimento em ações, quando estiver amargando prejuízos. E, se tiver, pode fazer bons negócios, com horizonte de longo prazo. Mas não coloque mais de 10% de seu patrimônio em ações, mesmo com horizonte de longo prazo. Mais que isso é para investidor profissional, ou com muito dinheiro, que pode ter uma assessoria especializada e medir melhor seus riscos. E o dólar? Não é momento para comprar como investimento. É um segmento mais para quem tem dívida em dólar, a serem pagas no futuro, é quer agora garantir um preço com medo de novas altas. O preço está num nível que os analistas entendem ser sustentável, na casa dos R$ 1,80. Pode cair ou subir um pouco, mas vai rondar nesta faixa. Então, não trazem expectativa de ganho como investimento. Para quem vai viajar, e tem medo de algum repique, a coisa é diferente. Neste caso, se está comprando dólar também como seguro, para evitar perdas em momentos de alta, o que pode acontecer bem quando se volta de viagem com uma dívida imensa no cartão de crédito. Como seguro, o dólar é alternativa. O dólar pode até cair, mas não deve recuar abaixo dos R$ 1,75, sempre pensando em preços de médio prazo para o mercado comercial. Logo, é uma decisão de risco. Quem vai viajar agora, vale uma operação de compra para seguro. Quem vai viajar mais no longo prazo pode esperar melhor momento. Mas fique de olho quando as cotações estiverem apontando estarem mais próximas deste piso, de R$ 1,75 (no comercial). Daí, não devem cair muito.