O?Neill espera que Argentina consiga acordo rápido com FMI O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O?Neill, declarou que ?espera? que o acordo entre o governo argentino e o Fundo Monetário Internacional possa ocorrer ?em breve?. Esta afirmação tíbia foi a única frase de apoio que O?Neill concedeu ao governo do presidente Eduardo Duhalde. Desta forma, acabaram as poucas expectativas que ainda existiam de que O?Neill poderia fazer alguma declaração mais concreta de respaldo à Argentina por parte dos Estados Unidos nas negociações com o FMI, que se arrastam desde março. Em Buenos Aires, foi ampla a sensação de que a Argentina está abandonada à sua própria sorte, especialmente depois que no fim da tarde foi divulgado o acordo do FMI com o Brasil. Essa sensação havia começado a crescer, quando dois dias atrás, os EUA concederam uma ajuda financeira ao Uruguai. O secretário americano admitiu que os argentinos ?trabalharam duro para conseguir estabilidade e crescimento? nos últimos meses, mas também afirmou que o país ainda precisa elaborar um programa econômico ?sustentável?. Esta palavra ? ?sustentável? ? foi repetida diversas vezes por O?Neill, que explicou que o país precisa de um sistema tributário ?normal?, além de um sistema financeiro ?forte?. O secretário foi contido na avaliação sobre a Argentina, e somente disse que o país havia dado alguns ?passos positivos?. O secretário americano também afirmou que espera que a América Latina tenha ?sucesso e prosperidade?. Segundo ele, uma das forma de atingir este objetivo seria através da livre integração do continente que a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) poderia proporcionar. As declarações de O?Neill foram realizadas durante uma coletiva de imprensa da qual também participou o ministro da Economia, Roberto Lavagna. O ministro argentino, mais eufórico que O?Neill, disse que o acordo com o FMI será assinado em ?poucas semanas?. Desde março o governo argentino sempre promete que o acordo sai ?no mês que vem?. Durante o encontro com os jornalistas, O?Neill foi perguntado se investiria na Argentina. Com um sorriso amarelo, explicou que ?recomendaria? investimentos neste país, já que os políticos argentinos ?estão fazendo os esforços para criar condições de estabilidade, necessárias para o crescimento?. De forma paralela à reunião de Lavagna e O?Neill, o presidente do Banco Central, Aldo Pignanelli, reuniu-se com o sub-secretário de Assuntos Internacionais do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Segundo um comunicado do BC, o encontro foi dedicadoao programa monetário argentino até o fim desde ano. A reunião, afirma, foi ?totalmente técnica, e também tratou das metas de inflação para o ano 2003?. Quebra-Cabeça O?Neill não foi muito popular durante sua breve estadia em Buenos Aires. Ao sair do ministério da Economia, depois da coletiva de imprensa, seu carro foi atingido por uma saraivada de ovos arremessados por desempregados e militantes de partidos de esquerda. Pouco depois, o secretário americano iniciou uma pequena turnê para conhecer a ?realidade argentina?, protegido por três dezenas de veículos carregados de guarda-costas americanos e policiais argentinos. A primeira parada foi em um refeitório para a população carente na cidade de Merlo, na Grande Buenos Aires. Na creche do refeitório, O?Neill montou um quebra-cabeça com as crianças e até entoou uma melodia infantil, enquanto segurava uma sentada em seus joelhos. No entanto, ao sair dali, foi recebido por uma multidão de moradores do bairro, que o chamaram de ?yanqui ladrón? (ianque ladrão). O?Neill, sem contar com a imediata ajuda de um tradutor, respondeu sorrindo e acenando com mão. Logo em seguida, a comitiva de O?Neill dirigiu-se para uma escola pública de segundo grau na cidade de Don Torcuato, construída com fundos do Banco Mundial. Ali, disse aos alunos que um país é como uma família, ?se não está bem administrado, não funciona?. Os adolescentes, entre 13 e 16 anos, perguntaram a O?Neill porque não visitou áreas onde existe fome no país. O secretário não respondeu. Ao sair dali, mais uma vez, foi xingado por uma multidão de moradores. ?Vai roubar no seu1 país? foi uma das frases menos ofensivas. Com esta seqüência de recepções inamistosas, O?Neill decidiu cancelar sua visita à uma fábrica da Ford. Ao longo da tarde, as ruas do centro de Buenos Aires foram o cenário de diversos protestos contra O?Neill. Milhares de sindicalistas, desempregados, estudantes e militantes de partidos de esquerda marcharam entre o Obelisco e a Praça de Maio. Ao longo do caminho, queimaram bandeiras dos EUA.