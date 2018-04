O´Neill garante que os EUA estão interessados em saída para Argentina O secretário do Tesouro americano, Paul O´Neill, disse ao presidente argentino Eduardo Duhalde que ninguém mais do que os Estados Unidos estão interessados numa saída para a crise da Argentina. A informação foi dada há pouco pelo porta-voz da Casa Rosada, Eduardo Amadeo. Depois de um dia inteiro de protestos contra a presença de O´Neill no país, os piqueteiros terminaram o manifesto em frente a Casa Rosada, onde foi o encontro entre O´Neill e Duhalde. Quando perguntado se um dos temas do encontro entre o secretário do Tesouro americano e o presidente da Argentina foi sobre o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que está sendo negociado há oito meses, Amadeo disse que qualquer informação sobre esse assunto será dada amanhã pelo ministro da Economia, Roberto Lavagna, que falará à imprensa às 8 horas desta quarta-feira.