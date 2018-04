O´Neill já está no Uruguai O secretário do Tesouro norte-americano, Paul O´Neill, já está na capital uruguaia, onde almoça com o presidente Jorge Batlle e a equipe econômica do governo. De acordo com o ministro de Relações Exteriores do Uruguai, Didier Opertti, o país pretende agradecer a ajuda financeira concedida pelos EUA e as negociações para a criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). "A visita de O´Neill torna esta possibilidade de avanços da Alca muito mais realista", afirmou o ministro. O´Neill está sendo aguardado na Argentina e deverá ser recebido ainda hoje com protestos em Buenos Aires. Ele sairá de Montevidéu pouco depois das 15h, assim que terminar a visita de quatro horas ao Uruguai. Na Argentina, os chamados "piqueteiros" realizam desde cedo protestos na Grande Buenos Aires e na capital federal, interrompendo o trânsito. Às 17h, horário marcado para o encontro entre O´Neill e o presidente argentino Eduardo Duhalde, os manifestantes devem realizar protestos na Praça de Maio, em frente da Casa Rosada, onde está a Presidência da República. A expectativa do governo é de que a visita de Paul O´Neill contribua para acelerar as negociações da Argentina com o FMI. O país negocia há oito meses o novo acordo com o Fundo, mas até agora só conseguiu adiar para o ano que vem os vencimentos da dívida com a instituição financeira. No Ministério da Economia, a esperança é de que o acordo com o fundo saia antes de setembro, quando o país deverá honrar com US$ 2 bilhões parte da dívida. Amanhã, às 8h, o assunto deverá ser tratado no encontro marcado entre o ministro da Economia, Roberto Lavagna, e o secretário O´Neill. Leia o especial