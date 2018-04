O´Neill prevê expansão de 3% nos EUA O secretário do Tesouro dos EUA, Paul O´Neill, afirmou que a economia dos EUA está no caminho para fechar 2002 com crescimento de 3%, talvez 3,5%. Em entrevista ao programa Bom Dia América, da rede ABC, O´Neill afirmou, em resposta às críticas dos Democratas à equipe econômica de Bush, que os EUA poderiam ter registrado "uma severa reversão", se os impostos não tivessem sido cortados no ano passado. O?Neill disse ainda não acreditar que um amplo pacote de ajuda à indústria aérea seja apropriado. Para ele, a indústria aérea encontrará sozinha uma saída para o problema, ?mas que será beneficiada por eventual aprovação pelo Congresso da legislação anti-terrorismo?.