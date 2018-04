O´Neill recomenda investimentos na Argentina O secretário do Tesouro norte-americano dos Estados Unidos, Paul O´Neill, disse hoje, em entrevista coletiva no Ministério da Economia argentino, que recomendaria investimentos na Argentina. O´Neill fez esta declaração quando perguntado se a exemplo da orientação que deu para o Brasil diria o mesmo para a Argentina. "Sim, eu recomendaria. E quero acrescentar que o Brasil e a Argentina, e isso vale para todo o continente, devem ter um ideal a alcançá-lo. Nos últimos 100 anos este continente alcançou ideais de liberdade e progresso?, avaliou. O secretário disse reconhecer os esforços alcançados pela Argentina, mas se esquivou quando perguntado se o país já alcançou o exigido plano sustentável que deseja o FMI para assinar um novo acordo com o país. "Eu acho sinceramente que a Argentina está trabalhando forte. Estou seguro de que os argentinos pagaram caro pela instabilidade que durou dois anos?. As declarações de O´Neill foram entendidas por assessores do ministério como uma referência ao período do governo de Fernando De la Rua, que renunciou no ano passado. O ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, fez questão de destacar que o País já está realizando o plano sustentável desejado pelo Fundo. Ele afirmou ainda que a balança comercial positiva é uma prova disto. Para os analistas econômicos, no entanto, a balança comercial que teve superávit de US$ 1 bilhão, é resultado da recessão, já que as importações estão em queda. O´Neill aproveitou para reiterar que o se houver qualquer ajuda ao país será via FMI. "Qualquer ajuda à Argentina será através dos organismos internacionais e quando falo que o governo dos EUA apóiam a Argentina, significa que podemos dar algum apoio, se existir alguma diferença entre o FMI e a Argentina. E estamos começando a perceber que a Argentina está chegando a níveis positivos, como disse o ministro da Economia Roberto Lavagna, a Argentina deu passos positivos e deverá ter um PIB positivo no final do ano, a primeira vez em cinco anos." Apesar dos elogios, O´Neill disse ter ouvido, em conversa com empresários, reclamações em relação à necessidade do "império do direito e a normalização do sistema bancário, além do fortalecimento do sistema impositivo". O secretário informou ainda que esses empresários acham necessário um sistema financeiro claro e que não gere inflação. "Eu diria que estes requisitos seriam importantes para qualquer sociedade, porque com essas condições não seria difícil alcançar o nível de estabilidade". O?Neill fez essas declarações à imprensa ao lado de Lavagna após café da manhã no próprio ministério. Ele já deixou o prédio, que estava rodeado pela tropa de choque da polícia e por manifestantes que jogavam ovos nos carros da segurança americana. Ainda hoje, o secretário almoça com empresários, visita entidades filantrópicas e retorna aos EUA. Alegando questões de segurança, a embaixada dos EUA não quis divulgar a agenda completa do secretário. Leia o especial