Ong britânica critica subsídios às exportações de açúcar na Europa A Oxfam, organização britânica dedicada ao combate à pobreza, disse hoje que os subsídios concedidos para as exportações de açúcar refinado da União Européia (UE), que somam cerca de US$ 1,6 bilhão anuais, prejudicam os pequenos agricultores e trabalhadores rurais dos países em desenvolvimento, entre eles do Brasil. Segundo um estudo apresentado pela Oxfam, "nada demonstra com maior clareza a insanidade e hipocrisia da Política Agrícola Comum (PAC) da UE do que o açúcar". Através de quotas e altas barreiras tarifárias, a PAC faz com que os preços da commoditie na Europa sejam quase três vezes superiores aos dos mercados mundiais. "Essa garantia de altos preços da UE resulta em elevados excessos de produção que são jogados em outros mercados com subsídios aberrantes", disse a Oxfam. A entidade sugere a suspensão imediata das exportações de açúcar europeu e a melhora do acesso aos mercados para os países mais pobres. A UE exportou na última safra sete milhões de toneladas de açúcar, ou 40% das exportações mundiais. "E todos os anos os países em desenvolvimento ? muitos dos quais estão sendo encorajados pela UE para abrir seus mercados sob os auspícios do FMI e do Banco Mundial ? sofrem as consequências dessas práticas comerciais injustas". Segundo a Oxfam, o Brasil ? que é o segundo maior exportador mundial - Tailândia e Austrália são "produtores eficientes de açúcar" e teriam as fatias de mercado ampliadas com o fim dos subsídios na UE. Mas mesmo com os subsídios no bloco europeu, as exportações brasileiras de açúcar representam 13% de todo o mercado mundial. A Oxfam observa que os processadores de açúcar europeus são aqueles que mais obtêm vantagens com o regime da UE para o setor. "A indústria de processamento de açúcar é um dos setores mais monopolistas na Europa", disse a entidade. "Em cada um de oito países do bloco apenas uma empresa controla toda a quota para o açúcar." Como exemplo entidade citou a companhia British Sugar, que recebe anualmente um apoio de cerca US$ 125 milhões, o que representa mais da metade dos lucros da empresa. "Essas elevadas transferências de recursos públicos ajudam a British Sugar a manter uma margem de lucro superior a 20%, muito acima da média do setor alimentício." Segundo a Oxfam, os grandes produtores rurais europeus também se beneficiam. Especialmente aqueles da região de East Anglia, na Grã-Bretanha, e diferentes regiões da França. Na Grã-Bretanha, por exemplo, as maiores fazendas recebem, cada, um subsídio anual de cerca de US$ 100 mil, dez vezes o valor concedido para propriedades agrícolas de pequeno porte.