Ônibus é boa opção para viagens de carnaval Viajar de ônibus no carnaval pode ser uma boa saída para quem não quiser gastar muito dinheiro ou para quem não encontrar mais passagens nas companhias aéreas. A maioria das empresas rodoviárias montou esquemas especiais de trabalho para o feriado de carnaval, mas informam que a procura pelas passagens ainda é fraca. Até o momento, há vários lugares disponíveis nos ônibus que saem de São Paulo nos próximos dias 22 e 23 para o Rio de Janeiro, Recife, Florianópolis, Salvador e litoral paulista. Caso os horários disponíveis não sejam suficientes, as empresas prometem criar ônibus extras para atender os turistas. Trinta ônibus da Viação Itapemirim sairão da capital paulista com destino ao Rio de Janeiro no dia 23, com preços que variam de R$ 24,50 (ônibus convencional) a R$ 35,00 (leito). Para Recife, na viagem de ida, a empresa colocou três horários à disposição dos consumidores, com preços entre R$ 137,03 (convencional) e R$ 165,00 (executivo). Para a volta, os preços vão de R$ 143,70 a R$ 195,33. A Viação Cometa tem ônibus de hora em hora para o Rio, desde as 6 horas da manhã até a 1h da madrugada. Os valores vão de R$ 24,50 até 37,50. Também para o Rio, a Expresso Brasileiro enviará cerca de 60 ônibus nos dias 22 e 23, número que se repete na volta para casa, nos dias 28 (quarta-feira de cinzas) e 1º de março. O preço das passagens está entre R$ 25,00 e R$ 35,00. Para Salvador, a companhia São Geraldo Viação ainda tem vários lugares nos ônibus já confirmados e aguarda o ritmo de procura para preparar horários extras. Os preços das passagens para a capital baiana variam entre R$ 104,00 e R$ 140,42. Viagens para Porto Seguro, na Bahia, ainda tem lugares disponíveis na empresa São Geraldo para o 22. Na sexta, dia 23, todas as passagens estão esgotadas. O valor da viagem é R$ R$ 82,09, na ida, e R$ 85,70, na volta, com vagas para os dias 28 e 1o de março. As companhias de ônibus que viajam para o litoral paulista afirmam que até o momento a procura está fraca para os dias de carnaval. Empresas como Angélica, Breda, Rápido Paulista e Ultra ainda dispõem de muitos horários nos dias de carnaval. Os telefones dessas empresas seguem no quadro ao fim da página. A Reunidas Transporte ainda tem passagens à venda para viagem a Florianópolis nos dias 22 e 23, com preço de R$ 39,50 (ônibus convencional). As passagens de volta, para o dia 28, já estão todas esgotadas. Para o dia 1o de março, ainda há lugares vagos. A outra empresa que faz o trajeto São Paulo-Florianópolis, a Auto Viação 1001, tem passagens à venda somente para o dia 21. Na viagem de volta, dia 28, os ônibus da companhia ainda têm vagas, com preços que variam entre R$ 40,00 e R$ 68,00. Florianópolis - lugares disponíveis Viação Telefone Viagem de ida Viagem de volta Reunidas Transporte (11) 6221-1677 23/2 ? R$ 39,50 22/2 ? R$ 39,50 28/2 ? todos lotados 1º/3 ? R$ 39,50 Auto Viação 1001 (11) 6221-7744 23/2 e 22/2 ? todos lotados 21/2 ? R$ 40,00 a R$ 68,00 28/2 e 1º/3 ? 40,00 Porto Seguro - lugares disponíveis Viação Telefone Viagem de ida Viagem de volta São Geraldo Viação (11) 6955-1333 23/2 ? todos lotados 22/2 ? R$ 82,09 28/2 ? R$ 85,70 1º/3 ? R$ 85,70 Salvador - lugares disponíveis Viação Telefone Viagem de ida Viagem de volta São Geraldo Viação (11) 6955-1333 22/3 a 23/2 ? R$ 104,00 e R$ 140,42 28/2 e 1º/3 ? R$ 110,00 a R$ 148,41 Recife - lugares disponíveis Viação Telefone Viagem de ida Viagem de volta Viação Itapemirim 0800-992627 22/2 e 23/2 ? R$ 137,03 a R$ 165,00 28/2 e 1o/3 ? R$ 143,70 a R$ 195,33 Rio de Janeiro - lugares disponíveis Viação Telefone Viagem de ida Viagem de volta Viação Itapemirim 0800-992627 22/2 e 23/2 ? R$ 24,50 a R$ 35,00 28/2 e 1º/3 ? R$ 26,20 a R$ 37,50 Expresso Brasileiro (11)6905-1085 22/2 e 23/2 ? R$ 25,00 a R$ 35,00 28/2 e 1o/3 ? R$ 29,00 a R$ 37,00 Viação Cometa (11) 6221-5618 22/2 e 23/2 ? R$ 24,50 a R$ 37,50 28/2 e 1o/3 ? R$ 26,20 a R$ 37,80 Litoral de São Paulo Há vários ônibus com lugares disponíveis, que saem a todo momento, principalmente do Terminal Jabaquara. São estas as empresas que organizam viagens para o litoral paulista: Viação Telefone Breda (11) 5011-9345 Expresso Brasileiro (11) 5012-0210/3724 Litoranea (11) 6221-0244 Ultra (11) 5011-3421/4201