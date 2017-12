Ônibus: tarifa deve ficar entre R$ 1,30 e R$ 1,35 A tarifa de ônibus em São Paulo custará entre R$ 1,30 e R$ 1,35, ante ao R$ 1,25 defendido pela prefeita Marta Suplicy (PT). O anúncio da nova passagem poderá ser feito ainda hoje pela Prefeitura. Para a definição da nova tarifa, estão sendo levados em conta o aumento salarial de 6% e o aumento do tíquete-refeição para motoristas e cobradores, além de um estudo da Fundação Instituto Pesquisas Econômicas (Fipe). Pela análise da entidade, o valor da tarifa teria de ficar entre R$ 1,30 e R$ 1,35 a fim de cobrir o custo do sistema, calculado pela fundação em R$ 123 milhões após o reajuste dado aos funcionários, sem a necessidade de subsidiar as empresas de ônibus.