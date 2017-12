ONS ainda avalia se aciona térmicas emergenciais no NE O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ainda está avaliando se irá acionar as usinas térmicas emergenciais do Nordeste para dar suporte ao fornecimento de energia à região. a informação é do secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Maurício Tolmasquim. "As térmicas do Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT) deverão ser ativadas", disse o secretário. "Mas o despacho das térmicas emergenciais ainda está sendo analisado". O secretário ressaltou que não há risco de racionamento na região. "As medidas estão sendo tomadas justamente para evitar um quadro mais grave", afirmou. Na última sexta-feira, o diretor-presidente do ONS, Mário Santos, havia informado que o órgão iria iniciar o despacho de 500 a 500 MW de energia térmica, sendo 400 MW de térmicas do PPT e 100 a 150 MW de usinas emergenciais. A medida, segundo Santos, é necessária, já que por causa da seca o nível dos reservatórios do Nordeste já está muito próximo da curva de aversão ao risco determinado pelo ONS.