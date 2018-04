ONS arma esquema para evitar apagão durante jogos do Brasil na Copa O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) está tomando medidas preventivas para evitar apagão acidental durante o período dos jogos da Copa do Mundo. As usinas hidrelétricas de todo o País serão reprogramadas para suprir a demanda adicional de energia que haverá durante a madrugada, quando se realizará a maioria das partidas. A principal preocupação dos técnicos do ONS é atender aos acréscimos bruscos de carga que ocorrem antes do início dos jogos, nos intervalos e ao final. Enquanto ao longo do jogo apenas os televisores e a luz residencial são mantidos ligados, nos períodos de intervalo espera-se que as pessoas utilizem em massa seus aparelhos eletrodomésticos e, ao final, o aquecimento elétrico para banho. Para a estréia da seleção brasileira, na segunda-feira, os operadores estão prevendo um aumento de 15% na carga normal (5.219 megawatts) ao longo dos 20 minutos anteriores ao início do jogo, às 6 horas. Desse modo, a cada minuto, o sistema elétrico terá de garantir um acréscimo de consumo equivalente à demanda de uma cidade do porte de Vitória, capital do Espírito Santo. No intervalo da partida, o aumento de carga poderá ser de 1.400 MW em apenas um minuto, o que exigirá que se supra energia para atender a uma cidade do tamanho de Curitiba (PR). Para evitar qualquer sobrecarga, o ONS vai aumentar o número de unidades geradoras sincronizadas e fazer uma programação especial de intercâmbio de energia entre regiões. Após cada jogo os técnicos do órgão divulgarão relatórios específicos, indicando o comportamento verificado em comparação ao esperado. Na Copa de 1998, o ONS também antecipou-se às mudanças de hábito dos consumidores, mas a natureza das adaptações foi bastante diferente. As partidas ocorriam geralmente durante a tarde e, nesse caso, a demanda total caía devido à paralisação das atividades industriais e comerciais. Agora, ao contrário, o consumo total vai crescer.