ONS aumenta produção de termelétricas no Nordeste O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) irá ampliar, a partir da zero hora deste sábado, a produção de energia elétrica por usinas termelétricas emergenciais e por usinas do Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT) do Nordeste. O aumento da produção de energia emergencial ? produzida por usinas movidas principalmente a óleo diesel, que geram uma eletricidade mais cara ? e das termelétricas do PPT ? movidas a gás natural - nordestinas foi atribuído à normalização das atividades na região, após o período de festas, em que se viu uma redução significativa do consumo. Passarão a operar, a partir de agora, 20 usinas do programa termelétrico emergencial, que juntas ofertarão ao sistema interligado nordestino uma capacidade instalada de 881,2 megawatts (MW). Até essa sexta-feira, seis usinas emergenciais estavam complementando a oferta de energia no Nordeste, com uma produção que oscilou, nos dois primeiros dias de funcionamento ? sábado e domingo passados ? entre 233 e 319 MW. As usinas emergenciais que estavam operando, até hoje, eram Itaenga, Termocabo, Breitner, Bahia 1, Petrolina e Nordeste Generation. A partir de meia-noite, passarão a gerar também as térmicas emergenciais Destilaria JB, Cabo, Ipojuca, Porto, Prazeres, Ri o Formoso, Suape, Giasa, Potiguar, Altos, Marambaia, Nazária, Campo Maior e Rio Largo. Usinas a gás Segundo os dados do ONS, também será ampliada a produção de usinas termelétricas do PPT. As usinas Fafen, TermoFortaleza e Camaçari, que haviam gerado entre 323 e 341 MW entre sábado e domingo passados, passarão a produzir quase 400 MW. As usinas emergenciais e do PPT deverão operar com tais capacidade de geração até a próxima sexta-feira (9), quando o NOS fará nova revisão das necessidades de complementação termelétrica para o Nordeste. Os técnicos do ONS não souberam informar se a ope ração determinará aumento do encargo de geração emergencial, cobrado nas contas de luz para custear a geração de energia emergencial. Os técnicos na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) não foram encontrados para comentar o assunto. Esta é a primeira vez que o ONS aciona as usinas termelétricas emergenciais, que servem, desde o fim do racionamento de energia, no início de 2002, como um "seguro" para o fornecimento. A decisão de recorrer à usina emergencial foi tomada na sexta-feira passada, quando o nível médio dos reservatórios das hidrelétricas nordestinas, que vinham diminuindo significativamente devido à estiagem, atingiu a marca de 14,15%, apenas 0,54% acima da curva de risco.