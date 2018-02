ONS: carga de energia cai 0,6% ante outubro de 2008 O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou queda de 0,6% na carga de energia do sistema elétrico em outubro deste ano na comparação com outubro do ano passado, para 53,781 mil megawatts (MW) médios. Em relação a setembro de 2009, esse volume representa uma alta de 1%. O ONS informou ainda uma queda de 1% no acumulado do ano até outubro, em relação a igual intervalo de 2008, e uma retração 0,9% na carga de energia no acumulado dos últimos 12 meses até outubro. Os dados são preliminares. A carga é o consumo de energia mais as perdas técnicas do sistema.