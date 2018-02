ONS: Comitê não vai acionar mais nenhuma termelétrica O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Hermes Chipp, e o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, disseram que na reunião de hoje do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) não deverá ser determinado o acionamento de mais nenhuma termelétrica no País. Por outro lado, o Comitê também não deve mandar desligar nenhuma das que já foram acionadas. O governo mandou ligar as térmicas para poupar água dos reservatórios das hidrelétricas, que estão com níveis baixos. "Ainda vamos aguardar para ver como os reservatórios se comportam", disse Tolmasquim, ao lembrar que, com as últimas chuvas, os níveis das represas têm subido, mas ainda estão abaixo do patamar de segurança.