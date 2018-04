ONS deve recorrer da multa por causa de apagão O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) deverá apresentar amanhã à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) recurso contra a multa de R$ 299 mil aplicada pela agência em decorrência do apagão de 21 de janeiro, que atingiu 10 Estados e o Distrito Federal. O ONS foi multado, segundo a Aneel, porque falhou nos procedimentos para restabelecer o fornecimento de energia. A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP), responsável pela linha que se rompeu, provocando o apagão, ainda não apresentou a defesa. A CTEEP foi multada em R$ 4,5 milhões. A Aneel deu prazo inicial de quinze dias para recurso a partir da notificação, recebida no dia 10 de maio. Os recursos, assim que apresentados, serão encaminhados à diretoria da Agência, que nomeia um diretor para relatar os pedidos. Caso o relator decida manter as multas, cabe ainda recurso em última instância à diretoria.