ONS divulga hoje último balanço sobre racionamento O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apresentará às 15 horas à Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) o último balanço sobre o racionamento de energia e a situação dos reservatórios que abastecem as usinas hidrelétricas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, que servirão de base para propor o fim do racionamento na reunião de amanhã com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo o ministro de Minas e Energia, José Jorge, estão sendo estudadas duas hipóteses: o fim do racionamento no dia 20, um dia após a reunião da GCE, ou no dia 1º de março. Segundo o ministro, a proposta de término do racionamento no início de março é a mais provável e tem 51% de chances. José Jorge informou que o nível de segurança determinado para os reservatórios da região Nordeste deverá ser ultrapassado amanhã e que no caso das regiões Sudeste e Centro-Oeste o volume de água nas barragens está praticamente dois pontos porcentuais acima desse limite.