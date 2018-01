ONS e empresas investigam apagão que atingiu regiões Norte e Centro-Oeste do País

SÃO PAULO - O Operador Nacional do Sistema (ONS) elétrico e as distribuidoras locais estão analisando o que provocou um apagão em diferentes Estados das regiões Norte e Centro-Oeste na noite de ontem. A ocorrência teve origem em um problema verificado na linha de transmissão Coxipó/Barro Duro, o que ocasionou o desligamento de sistemas e usinas às 20h11 de ontem.

Segundo o ONS, houve desligamento automático parcial do sistema de 230 kV de Mato Grosso, Acre e Rondônia, das usinas hidrelétricas Rondon II, Jauru, Guaporé, Manso, Dardanelos e Ponte da Pedra, e das termoelétricas Cuiabá, Termonorte II, além de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) do Mato Grosso.

Em função do desligamento, as distribuidoras Energisa Mato Grosso, Eletrobras Distribuição Rondônia, Eletrobras Distribuição Acre e Celpa, do Pará, tiveram que cortar carga. A normalização do abastecimento teve início apenas às 20h23, a partir de Cuiabá. O sistema foi totalmente restabelecido às 22h17, com o religamento do sul do Pará.