ONS espera chuvas acima da média nas regiões Sudeste e Centro-Oeste

SÃO PAULO - O Operador Nacional do Sistema (ONS) elétrico divulgou nesta sexta-feira, 15, a segunda revisão das estimativas de volume de chuva e nível de reservatório para o mês de maio, e pela segunda vez consecutiva as indicações são mais favoráveis do que aquelas previstas inicialmente. A Energia Natural Afluente (ENA) da região Sudeste/Centro-Oeste, responsável por 70% da capacidade de armazenamento de água do Brasil, deve ser equivalente a 102% da média histórica para meses de maio. O número supera a previsão inicial, que indicava afluência equivalente a 93% da média de longo termo (MLT), e também os 100% da média histórica previstos na primeira revisão para o mês.

Confirmada a projeção, o nível dos reservatórios chegará ao dia 31 de maio com o equivalente a 36,7% da capacidade de armazenamento, 0,2 ponto porcentual acima da marca divulgada na semana passada e 0,5 ponto porcentual superior à previsão inicial divulgada no final de abril. Ontem, os reservatórios da região armazenavam o equivalente a 35,39% da capacidade, mais de um ponto porcentual acima da marca de 34,24% apurada uma semana antes.

Maio é o primeiro mês do chamado período seco, que vai até outubro. Para que não haja risco de desabastecimento de energia em 2015, o nível dos reservatórios não pode cair abaixo de 10%. No início de maio, o diretor geral do ONS, Hermes Chipp, informou que esse nível de segurança estará garantido se as afluências na temporada de seca forem equivalentes a no mínimo 66% da média histórica no período para a região Sudeste/Centro-Oeste.

Em contrapartida à previsão mais positiva para a região Sudeste, as projeções para a região Sul apresentaram deterioração importante na última semana. O ONS revisou a previsão de ENA de 107% da MLT para 65% da média histórica em meses de maio. A previsão inicial indicava 115% da MLT. Com isso, o ONS também ajustou a estimativa de água armazenada nos reservatórios ao final do mês de 44,7% para 33,2% da capacidade. Ontem, os reservatórios armazenavam 31,39% do volume possível.

No caso da região Nordeste, a ENA deve ser equivalente a 63% da média histórica, acima dos 59% previstos uma semana atrás, mas ainda abaixo da previsão inicial de 67% da média histórica de maio. Os reservatórios, dessa forma, terminarão o mês com o equivalente a 27,2% da capacidade de armazenamento, superior aos 26,8% previstos uma semana atrás e praticamente estável em relação aos 27,29% registrados ontem.

Chipp afirmou, dez dias atrás, que a margem de segurança das operações dos reservatórios na região Nordeste será garantida se o nível de afluências for equivalente a no mínimo 77% da média histórica durante o período seco. Justamente por conta do número mais elevado e do menor volume de chuvas, o diretor do ONS salientou que a situação do Nordeste é mais preocupante do que a da região Sudeste/Centro-Oeste e por isso o operador decidiu reduzir a defluência na bacia do São Francisco.

Na região Norte, aquela que apresenta a situação mais confortável neste momento, a ENA esperada para maio é equivalente a 112% da MLT, uma elevação importante em relação aos 82,5% previstos na semana passada. O ONS acredita que os reservatórios fecharão o mês com 82,8%, número semelhante aos 82,5% previstos na sexta-feira passada. Dados referentes a ontem indicam que os reservatórios operavam com 82,18% da capacidade.