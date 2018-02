ONS: nível de reservatórios do SE melhoram pelo 4º dia Pelo quarto dia consecutivo, o nível dos reservatórios das hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste do País apresenta recuperação. Segundo o Informativo Preliminar Diário da Operação (IPDO) do dia 22 de janeiro, divulgado hoje pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o volume de água disponível no conjunto dessas usinas foi de 46,1% da capacidade total. Para efeito de comparação, na última sexta-feira, dia 18, o nível de armazenamento nas hidrelétricas estava em 44,8%. Apesar da recuperação, o nível dos reservatórios permanece abaixo da curva de aversão ao risco, referência do ONS para o volume de água necessário nas hidrelétricas para abastecer o mercado com segurança. Ontem, a diferença em relação à curva foi de dois pontos porcentuais. Isso não significa que o Brasil esteja prestes a enfrentar um apagão, mas que o ONS terá que utilizar todas as fontes de energia disponíveis, a despeito do preço mais elevado, para evitar uma queda ainda maior do nível dos reservatórios e problemas no futuro. No Nordeste, o nível de armazenamento também apresentou recuperação pelo terceiro dia consecutivo. De acordo com o informativo, o volume de água disponível alcançou ontem 27,6%. No Norte, a situação permaneceu estável na comparação com os dias anteriores e o nível dos reservatórios fechou ontem em 29,5% da capacidade total. Em contrapartida, o nível de armazenamento no Sul segue trajetória descendente. Ontem, o volume de água disponível fechou em 67,8%.