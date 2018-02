ONS: nível de reservatórios no Sudeste cai para 44,7% O nível dos reservatórios do subsistema Sudeste/Centro-Oeste continua caindo, apesar do esforço do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para poupar as hidrelétricas ao acionar as usinas termelétricas. O informativo preliminar diário de ontem, publicado hoje pelo ONS, mostra ligeira queda de 0,1 ponto porcentual no nível de armazenamento das usinas das duas regiões, para 44,7% da capacidade total. Por conta disso, diminuiu ainda mais a diferença entre a curva do nível de armazenamento dos reservatórios e a curva de aversão ao risco (CAR), referência para o volume de água necessário que garantiria o abastecimento do mercado com segurança. Já a situação na Região Nordeste registrou ligeira melhora. O nível dos reservatórios avançou de 27% para 27,1%, do dia 7 para o dia 8. No Sul, o documento informa recuo de 0,3 ponto porcentual no volume de água nos reservatórios da região, para 74% da capacidade total. No Norte, o nível de armazenamento recuou 0,1 ponto porcentual, de 30% para 29,9%.