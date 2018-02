ONS: nível dos reservatórios continua em queda O Informativo Preliminar Diário da Operação referente ao dia de ontem, divulgado hoje pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), mostra que a situação dos reservatórios continua preocupante. O nível de armazenamento no subsistema Sudeste/Centro-Oeste registrou ligeira queda de 0,1 ponto porcentual, para 44,8% da capacidade total. Entretanto, a diferença para a curva de aversão ao risco (CAR), referência do operador para o volume de água necessário para garantir o abastecimento com segurança, caiu para cinco pontos porcentuais, já que a CAR subiu de 39,3% para 39,8% do dia 6 de janeiro para ontem. No Nordeste, no Sul e no Norte do país, a situação permaneceu estável em relação ao dia anterior. Na primeira região, o nível de armazenamento foi de 27%, igual ao patamar do último domingo (dia 6), o que representa uma diferença de 17 pontos porcentuais sobre uma CAR de 10%. Já no Sul, o volume de água disponível representava 74,3% da capacidade total. Isso resultou em um ligeiro aumento de 0,1 ponto porcentual, para 53,2%, na diferença com a CAR, que ontem foi de 21,1%. No Norte, o nível de armazenamento ficou em 30% ontem, igual ao do dia anterior. De acordo com o informativo, a Região Sudeste exportou 3,102 mil megawatt (MW) médios para o Nordeste (2,353 mil MW médios) e para o Norte (749 MW médios). Já o Sul do País enviou 657 MW médios para o Sudeste. Ontem, as termelétricas movidas a gás natural e a óleo combustível produziram, na média do dia, 6,19 mil MW, em uma tentativa do ONS de poupar os reservatórios das hidrelétricas nesse cenário de falta de chuvas.