ONS registra 3º recorde seguido de demanda de energia O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou ontem o terceiro recorde consecutivo de demanda de energia elétrica no País, de acordo com relatório preliminar da operação divulgado hoje no site da instituição (www.ons.com.br). Segundo o ONS, também foram registrados novos recordes de demanda máxima no sistema elétrico do Sul do País e no sistema interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste. O sistema elétrico nacional atendeu ontem, às 19h04, a uma demanda de 56.634 MW, superando o recorde anterior, de 56.427 MW, registrado na quarta-feira, que por sua vez havia ultrapassado o pico de demanda máxima de 56.294 MW de terça-feira. Até terça, a demanda máxima registrada pelo ONS eram os 56.196 MW alcançados em maio de 2001. Técnicos ouvidos pela Agência Estado atribuíram os recordes desta semana principalmente a fatores climáticos, com a permanência de um clima quente e seco e da ausência de chuvas na maior parte do território nacional. Os técnicos não identificaram sinais de aumento significativo da demanda de energia no Sudeste, que concentra mais de 60% da produção industrial do País. Mas destacaram que no Sul, além da influência do clima, foi determinante para sucessivos recordes de demanda de energia regionais a atividade da agroindústria. Segundo o ONS, o Sul absorveu ontem, às 19h05, 10.954 MW, o quarto recorde desta semana.