Ontem foi último dia para revisão da meta Os postos de atendimento da Eletropaulo tiveram um grande movimento ontem, último dia para pedir revisão das metas de consumo. Para o engenheiro Alexandre Toledo, de 36 anos, que foi à agência Ipiranga, o sistema de atendimento estava desorganizado. "Havia uma pessoa fora da agência apenas distribuindo formulários que não sabia dar uma informação", reclamou. Toledo foi tentar esclarecer qual seria sua meta de consumo. "Recebi a carta dizendo que era 112 kWh", explica. Na conta, no entanto, o aviso era de 100 kWh. "Eles não podem cometer um erro desses." O comerciante Paulo Ribeiro, de 46 anos, foi reclamar para seu pai, diabético, que teve as duas pernas amputadas. "Ele tem de ficar o dia inteiro na cama, por isso temos de trocar os lençóis constantemente", conta. "Minha mãe, com 64 anos, não agüenta lavar todo esse volume de roupa na mão." Seu pai também precisa de inalações com freqüência. "São gastos que a gente não tem como controlar". A Eletropaulo, que atende 24 municípios da Grande São Paulo - incluindo a capital - ainda não fez o balanço do número de cartas para revisão de metas recebidas. A Empresa Bandeirante de Energia, responsável por 55 municípios, recebeu 90 mil cartas até sexta-feira. Desse total, 44.743 - ou seja, quase 50% - já foram respondidas. A Elektro, que atende parte do interior e do litoral do Estado, recebeu 85.850 cartas até domingo. Ao todo, 43.107 tiveram sua reclamação aceita, e outras 9.661 foram indeferidas.