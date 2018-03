ONU que saber como governo vai aplicar no social O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU quer saber como é que o novo governo brasileiro vai conseguir fazer investimentos na área social mantendo a mesma política econômica conduzida pelo antigo governo. A questão foi um dos pontos centrais do debate entre os membros do organismo, que nesta semana em Genebra está avaliando a situação dos direitos econômicos e sociais no Brasil. O governo terá a oportunidade de responder às perguntas do Comitê a partir desta quinta-feira. Mas um grupo de organizações não-governamentais (ongs) do Brasil aproveitou a reunião de segunda-feira e desta terça-feira para apresentar sua própria visão sobre a situação nacional. "Nossa mensagem foi de que com a atual política econômica o governo não conseguirá lutar contra as desigualdades no País, que podem até piorar", afirmou Paulo César Carbonari, da Plataforma de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ong que lidera o grupo que representa a sociedade civil. As ongs também entregaram um relatório no qual indicam que a desigualdade, a falta de acesso à terra e a discriminação precisam ser resolvidas no País para que as violações ao direito à alimentação, moradia e saúde sejam eliminadas. O relatório das entidade será uma das bases para a avaliação final do Comitê da ONU, marcado para ocorrer na sexta-feira. O documento das ongs será analisado juntamente com o relatório de mais de 140 páginas entregue às Nações Unidas pelo governo, mas produzido ainda durante aadministração de Fernando Henrique Cardoso. Ao final da reunião de sexta-feira, a ONU fará uma série de recomendações ao País, que teriam que ser adotadas pelo governo nos próximos anos para que os direitos humanos sejam respeitados.