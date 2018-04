Opções de cursos de inglês O inglês continua sendo a opção mais procurada por quem deseja aprender um segundo idioma. Já faz algum tempo que a importância do idioma não se restringe apenas ao mercado de trabalho, mas invade a vida cotidiana, o que provocou o surgimento de diversas escolas. Como as opções se multiplicaram, fica difícil saber escolher o método ideal para cada aluno. Por isso, a Agência Estado pesquisou alguns dos cursos de inglês mais conhecidos do mercado que abriram matrículas neste primeiro semestre de 2002. Há desde institutos antigos e renomados até algumas escolas mais novas e baratas. Antes de fazer a matrícula, a recomendação é de que o aluno reúna o máximo de informações possíveis sobre método, formação de professores, material didático, horários, dias, reposições de aula, número de alunos por sala, condições de mudança de horário e professor, exigências em caso de desistência do curso, atividades fora da sala de aula, entre outros. Vale lembrar que há centenas de cursos no Brasil e que, portanto, a escolha não pode se restringir à lista abaixo. O ideal é usar esta pesquisa como referência para comparar as diversas opções. Veja abaixo detalhes sobre as escolas, os cursos oferecidos, preços e carga horária. Alumni A Associação Alumni é um centro de programas educacionais e culturais voltado para o inglês falado nos Estados Unidos. A Alumni foi criada em 1961 por um grupo de brasileiros, ex-alunos de universidades americanas. A escola mantém um programa de cursos intensivos e extensivos de inglês para todas as idades e níveis de conhecimento, com professores de plantão para dúvidas e prática livre de conversação. Também oferece orientação educacional para pessoas que querem estudar nos EUA. Os cursos podem ser bimestrais ou semestrais. Os bimestrais são realizados em quatro ou cinco aulas por semana e cada aula tem duração entre 1h20 e 1h50. Já nos cursos semestrais, os alunos freqüentam a escola uma ou duas vezes por semana com aulas de 1h50 à 3h40. Veja abaixo os cursos disponíveis: - Junior Team: voltado para crianças de 5 a 9 anos, o curso tem atividades como literatura infanto-juvenil, aulas multimídia, música, teatro, culinária e jardinagem. Este curso é semestral e o preço por estágio é de R$ 1.350 à vista ou em até seis pagamentos. - Pre-Teen e Teen: cursos direcionados para jovens de 10 a 15 anos. As aulas são divididas pelas faixas etárias de 10 a 12 anos (Pre-Teen) e de 13 a 15 anos (Teen). O curso é planejado através de estratégias de comunicação do cotidiano dos alunos e desenvolve a prática de conversação, leitura e redação, é semestral e o preço por estágio é de R$ 1.136 à vista ou em até seis parcelas. - English Fundamentals: curso para jovens e adultos realizado em três fases. Na primeira, o aluno aprende gramática e vocabulário para conversação. Na segunda, aprende expressões e estruturas gramaticais mais sofisticadas. Na última, participa de conferências e realiza apresentações em inglês. O curso bimestral tem oito estágios e custa R$ 1.786,00 à vista ou em quatro pagamentos de R$ 470. O semestral custa R$ 2.063 à vista ou pode ser parcelado em seis vezes de R$ 362. - High Intermediate: curso para jovens e adultos. Ao final do curso, o aluno poderá adquirir fluência no idioma para conduzir reuniões, palestras e cursos. Semestral, tem duração de quatro estágios e custa R$ 2.063 ou seis pagamentos de R$ 362. - Advanced: neste curso, jovens e adultos aperfeiçoam conhecimentos do idioma por meio de uma combinação de aulas de conversação, gramática, leitura e redação. A instituição prepara alunos para prestar os exames Michigan, ESLAT e Cambridge. O curso é semestral, tem oito estágios e custa R$ 2.063 ou seis pagamentos de R$ 362. CEL-LEP O CEL-LEP atua desde 1967 na área de ensino de línguas. A metodologia da instituição é baseada na produção oral e na utilização conjunta de todos os recursos da escola. As equipes de desenvolvimento de cursos do CEL-LEP criam e atualizam materiais para uso em classe, laboratório, computador e vídeo, além de exercícios e atividades de reforço. As matrículas estão abertas e os grupos de alunos variam de sete a dez pessoas. Os horários começam a partir das 7 horas da manhã. Os cursos são divididos em estágios entre 64 e 80 horas de aula. A escola oferece descontos para pagamentos pontuais, em datas determinadas pela escola. Veja abaixo os cursos regulares disponíveis no CEL-LEP: - Kids: para crianças a partir de 8 anos. O curso possui três estágios e é realizado duas vezes por semana. Cada aula tem duração de 50 minutos. O preço é de R$ 850 por estágio e pode ser parcelado em até quatro vezes sem juros. - Teens English Course: curso para jovens. Oferece recursos, como laboratório, computador e vídeo, além de exercícios e atividades de reforço para auxiliar no aprendizado da escrita, leitura e conversação do idioma.. Os estágios são semestrais com 80 horas de aula e duas aulas por semana de 50 minutos cada. O preço é de R$ 850 por estágio e pode ser parcelado em até quatro vezes sem juros. - Interactive English Course: curso para jovens e adultos. Tem por objetivo desenvolver habilidades da fala, compreensão oral, escrita e leitura. O curso é composto de seis estágios de 80 horas de aula cada.. Os preços por estágio variam entre R$ 1.546 e R$ 1.820 e pode ser parcelado em até quatro vezes sem juros. - Intermediate Language Program: curso composto por quatro estágios de 64 horas de aula cada, voltado para os níveis intermediário e pós intermediário. O curso pode ser diário, três vezes por semana e duas vezes por semana.. O aluno desenvolve e aprende expressões gramaticais mais complexas e aprimora o uso da língua. Os preços por estágio variam entre R$ 1.590 e R$ 1.880 e pode ser parcelado em até quatro vezes sem juros. - Advanced Language Training: curso de nível avançado, composto de dois estágios de 70 horas de aula, com 50 minutos de duração. Pode ser feito em duas ou três vezes por semana. O curso atende às necessidades de expansão, detalhamento e atualização no uso da língua inglesa. O objetivo é que o aluno seja capaz de mediar conversações entre nativos e não-nativos, defender pontos de vista e realizar negociações. O preço por estágio varia de R$ 1.788 e R$ 1.880 e pode ser parcelado em até quatro vezes sem juros. Cultura Inglesa A Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa é uma das mais tradicionais de São Paulo. A instituição conta atualmente com 55 mil alunos divididos em 15 filiais. Todas as escolas oferecem centros de atividade multimídia, com vídeos, aparelhos de áudio e computadores com acesso à Internet. A Cultura Inglesa também promove intercâmbios culturais entre o Brasil e a Grã-Bretanha com peças teatrais, músicas, exposições, sala de café e artes plásticas. Confira os cursos oferecidos: - Kids: curso para crianças de 7 a 8 anos em fase de alfabetização. O planejamento do curso traz às crianças as primeiras noções do idioma. A duração é de dois semestres, com duas aulas semanais de 50 minutos cada. O preço do curso por semestre é de R$ 442 e pode ser parcelado em até cinco vezes sem juros. - Junior: curso para crianças de 9 a 10 anos. As crianças começam a receber as primeiras noções de leitura e escrita da gramática inglesa. O curso tem duração de quatro semestres, com duas aulas semanais de 50 minutos cada. O preço por semestre é de R$ 442 e pode ser parcelado em até cinco vezes sem juros. - Teenager 1 a 4: curso para adolescentes que aprendem o idioma através de conhecimentos gerais da gramática, leitura, escrita e conversação. Quatro semestres, com duas aulas semanais de 50 minutos cada. O preço por semestre é de R$ 442 e pode ser parcelado em cinco vezes de R$ 88,40. - Teenager 5 e 6: curso para jovens que pretendem prestar o vestibular. Também preparatório para exames em escolas do exterior. O curso tem duração de dois semestres, com duas aulas semanais de 100 minutos. O preço completo é de R$ 884 e pode ser pago em até seis vezes. - Adults: o curso é constituído de quatro fases: Basic, Pre-Intermediate, Intermediate e Upper Intermediate. Cada período é composto por dois semestres. O curso aborda os aspectos de leitura, escrita e conversação no aprendizado do idioma. O semestre custa R$ 884 à vista ou em até cinco vezes sem juros. - Advanced: curso para jovens e adultos que pretendem aprimorar seus conhecimentos e fluência do idioma. O aluno entra em contato com diversas situações do cotidiano pessoal e profissional, como reuniões, palestras e conferências. O curso dura três semestres e tem duas aulas semanais de 100 minutos cada. O preço por semestre é de R$ 884 ou em até cinco vezes sem juros. União Cultural Brasil-Estados Unidos A União Cultural Brasil-Estados Unidos oferece cursos extensivos e intensivos, do básico até o avançado, para adultos, adolescentes e crianças a partir de 7 anos. A intenção do curso é de que os alunos desenvolvam simultaneamente as quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. A União Cultural tenta fazer com que o aluno vivencie situações como se estivesse no exterior por meio de salas temáticas. No ambiente Aeroporto, por exemplo, desenvolvem-se situações em inglês como em um aeroporto dos EUA. Na sala Tech, os alunos são divididos em grupos para pesquisar na Internet, ler livros, assistir vídeos, ouvir músicas e discutir sobre temas atuais. A escola conta com uma biblioteca que possui uma coleção de dois mil itens sobre a cultura norte-americana. Os cursos são divididos em estágios semestrais e a carga horária é de 40 horas de aula. Os estágios de todos os cursos têm o mesmo preço: R$ 795, que podem ser divididos em seis parcelas de R$ 132,50. Veja as diversas opções abaixo: - Tots: curso para crianças de 6 a 7 anos. Desenvolve as habilidades orais e escritas, com exercícios e leitura para os iniciantes. Jogos, trabalhos manuais, música e teatro são recursos utilizados para facilitar o aprendizado. O curso tem dois estágios. - Children: curso para crianças de 7 a 9 anos. Jogos e exercícios para compreensão da leitura, escrita e gramática são as principais atividades do curso. As crianças têm os primeiros contatos com a gramática através de figuras, histórias e exercícios teóricos. O curso tem seis estágios. - Juniors: curso para crianças de 9 a 12 anos. Desenvolve a compreensão da fala, escrita e leitura, além da conversação. Laboratórios de áudio e de computação são os recursos utilizados para facilitar o aprendizado. O curso tem cinco estágios. - Teens: curso para jovens a partir de 12 anos. Grupos teatrais, laboratórios de áudio, vídeo e conversação são as ferramentas utilizadas para o aprendizado da fala e escrita do idioma. O cursos tem seis estágios. - Teens Senior: curso para jovens de 13 a 19 anos. Curso para adolescentes que pretendem se preparar para o vestibular, viagens ao exterior ou situações da vida profissional. O curso tem quatro estágios. - Essential: curso para jovens e adultos a partir dos 15 anos. Laboratórios de áudio e vídeo, computadores e ambientes simulados facilitam o ensino na compreensão da leitura, escrita e conversação do idioma. O curso tem seis estágios. - Intermediate: curso para alunos que já dominam o idioma e precisam aprimorar as habilidades orais e a prática da leitura e escrita. Laboratórios de áudio e vídeo, computadores e ambientes simulados facilitam o ensino. O curso dura quatro estágios. - Advanced: curso para alunos que visam ao aperfeiçoamento da competência lingüistica do idioma em áreas específicas, revisão da gramática e maior prática de leitura, escrita e conversação. O curso dura quatro estágios. Internet English: Curso destinado a estudantes de nível intermediário que pretendem utilizar a Internet como ferramenta para compras on-line, reserva de hotéis e passagens áreas no exterior e para o desenvolvimento de homepages. O curso tem apenas um estágio. Yázigi Internexus As escolas do Yázigi Internexus oferecem centrais de tecnologia em informática, conhecidas como Student Learning Station, com computadores conectados à Internet para pesquisas e estudos. As bibliotecas com recursos de áudio e vídeo também são ferramentas usadas na formação dos estudantes. Veja abaixo os cursos oferecidos no Yázigi Internexus: - Kids: curso para crianças de 7 a 8 anos com quatro estágios de 35 horas de aula cada. Através de histórias, canções, poemas, brincadeiras e desafios, os alunos são estimulados a se expressar em inglês. O preço médio é de R$ 480 por estágio, mais R$ 113 de taxa de matrícula e material didático. - Magic Links: curso para crianças de 9 a 10 anos com quatro estágios de 35 horas de aula cada. O aluno aprende a desenvolver o inglês através de temas como coleções, animais, hábitos alimentares, meio ambiente, planeta Terra, profissões e corpo humano. O preço médio é de R$ 480 por estágio, mais R$ 113 de taxa de matrícula e material didático. - TeenMate: curso para adolescentes de 11 a 12 anos com quatro estágios de 35 horas de aula cada. O programa desenvolve o jovem para enfrentar situações em inglês. Ou seja, dar e receber informações pessoais, falar sobre acontecimentos passados e descrever pessoas e lugares. O preço médio de cada estágio é de R$ 680, mais R$ 113 de taxa de matrícula e material didático. - Advanced: curso para jovens e adultos que já sabem inglês, mas pretendem adquirir maior fluência e precisão na comunicação oral e escrita. São quatro estágios de 50 horas de aula cada. O preço médio do curso é de R$ 900 por estágio, mais taxa de matrícula de R$ 130. - High Advanced: curso para jovens e adultos que pretende aprimorar a comunicação em inglês e dar maior fluência no idioma, a partir de um conteúdo voltado ao nível e necessidade do aluno. São dois módulos com dois estágios de 50 horas de aula cada. O preço médio é de R$ 900 por estágio, mais taxa de matrícula de R$ 130. Wall Street A escola de idiomas Wall Street Institute tem como diferencial um sistema de ensino chamado Passport. Por este sistema, o aluno pode ter aulas em qualquer escola da rede, independente do local em que fez a matrícula, devendo apenas marcar o período mais conveniente. Quem determina quando quer começar as aulas, o horário e até o local é o aluno. O Passport também é válido no exterior. Flexibilidade é a principal característica do Wall Street Institute. O instituto não tem um calendário fixo. O número de horas de estudo por semana é ilimitado. Os cursos dividem-se em três níveis básicos, três níveis intermediários, três níveis intermediários altos, três níveis avançados e cinco super avançados. A duração de cada nível é de três meses e o preço é a partir de R$ 235 mensais. Wizard Com 700 unidades no Brasil, a rede Wizard tem a como metodologia de ensino a conversação do idioma desde o primeiro dia de aula. Baseado em técnicas de neurolingüística, o aluno é estimulado a se expressar livremente, a vencer inibições e a romper bloqueios de aprendizado. As escolas oferecem, além de aulas regulares, atividades com vídeos, laboratório multimídia com computadores que dão acesso à Internet e biblioteca virtual, laboratórios de áudio, biblioteca, jogos e cursos no exterior em unidades próprias em Orlando, nos Estados Unidos. Segundo a diretora pedagógica e geral da rede Wizard, Simira Molina, os preços são trabalhados nas escolas e variam de acordo com a localização, já que existem várias modalidades e serviços diferenciados. A Wizard também atende alunos individuais em cursos especializados. Os preços nos cursos regulares dependem da localização da escola, sua estrutura e custos operacionais em todo País. - Tots: cursos para crianças de 5 a 7 anos, com atividades de leitura e brincadeiras para auxiliar no aprendizado do idioma. - Kids: curso dirigido para crianças de 8 a 10 anos. Desenvolve o aprendizado através de atividades com cores, música, jogos, rimas e brincadeiras e que levam à comunicação em inglês. Desenvolve também a leitura e a escrita dos alunos. - Teens: curso voltado para jovens de 11 a 17 anos. Desenvolve as habilidades de comunicação no idioma e ainda prepara para o vestibular. - Adultos: curso para jovens e adultos, a partir de 17 anos. O curso é formado por cinco estágios. O objetivo é que o aluno consiga se comunicar livre e espontaneamente em inglês, através de técnicas de neurolingüística, atividades em home theater e vídeos, laboratório de multimídia, com computadores que dão acesso à Internet e biblioteca virtual. Confira nos links abaixo preços e cursos de espanhol, alemão, japonês, francês e italiano e línguas menos procuradas, como russo, chinês e hebraico. Veja também como escolher uma escola de idiomas. Contatos: Alumni - (0xx11) 5644-9700 Cel-Lep - (0xx11) 3814-2822 Cultura Inglesa - (0xx11) 3814-4155 União Cultural Brasil-Estados Unidos - 0800-126474. Yázigi Internexus - 0800-783166 Wall Street - (0xx11) 3097-0444 Wizard - 0800-556999