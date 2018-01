Opções de fundos imobiliários para o varejo De acordo com dados da Coinvalores, são seis os fundos de investimentos imobiliários pulverizados existentes em São Paulo. "Nós ainda estamos em fase de desenvolvimento desse mercado no Brasil, mas em breve, surgirão muitas outras oportunidades", diz o analista de investimentos Sérgio Belleza. Um deles é o JK Financial Center, edifício localizado no Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo. O preço da cota desse fundo imobiliário é de R$ 0,70. O valor do lote mínimo por comprador é de R$ 70 mil. Ele é administrado e vendido pelo Unibanco e o empreendedor é a Brazil Realty. Shopping Pátio Higienópolis, em Higienópolis, zona oeste da cidade, tem a cota estipulada em R$ 100,00 e o lote mínimo é de R$ 5 mil. A Administração é da empresa Mercúrio e a comercialização fica por conta da Ourinvest e Coinvalores. O empreendedor é o grupo Plaza. O Hospital da Criança também é uma opção de investimento. O preço por cota é de R$ 100,00 e o lote mínimo sai por R$ 5 mil. A administração é da Ourinvest, que também assina a comercialização junto com a Coinvalores. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o empreendedor. O Sudameris oferece cotas por R$ 1.220,00, sendo que o lote mínimo custa R$ 50 mil. A administração é do Itaú e a comercialização do próprio Sudameris. O Continental Square é outro empreendimento comercial em São Paulo que tem fundo imobiliário. O preço por cota é de R$ 1,06 e o lote mínimo é de R$ 29 mil. A empresa Unitas é a responsável pela administração e comercialização e a Inpar é o empreendedor. O mais recente lançamento de cotas de fundo imobiliário no mercado de São Paulo é o centro empresarial Água Branca, localizado no bairro homônimo, na zona oeste da cidade. O valor da cota é de R$ 160,00 e o lote mínimo para a aquisição é de R$ 8 mil. A administração é da empresa RMC e a comercialização fica por conta da Ourinvest e Coinvalores. A Ricci Engenharia é a empresa empreendedora.