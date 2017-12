Opções de investimento no setor de imóveis No caso do Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), segundo o empresário Fábio Nogueira, a tendência é que haja maior oferta de papéis durante este semestre. Isso porque trata-se de uma lei recente, que agora começa atrair a atenção de investidores. Esses títulos são emitidos por empresas securitizadoras, ou seja, empresas que compram títulos de créditos a receber de instituições financiadoras do setor imobiliário. Com base nos papéis recolhidos, vendem títulos próprios de renda fixa. Mas, segundo a Instrução 284/98 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), só CRIs com valor nominal mínimo de R$ 300 mil podem ser objeto de distribuição pública. O que acaba excluindo pequenos investidores. O risco do papel é o lastro, ou seja, os contratos que são a base da operação. Por isso, de acordo com o gerente de Registros da CVM, Felipe Mota, quem for adquirir esses títulos deve observar o rating (classificação) do papel, além do histórico de inadimplência das empresas donas dos contratos. Para adquirir esse tipo de título, o investidor deve entrar em contato com uma companhia securitizadora. Letra hipotecária e debêntures Outra opção são as letras hipotecárias (LH), que recebem isenção do Imposto de Renda (IR). Mas, nesse caso, o prazo mínimo de aplicação é de 6 meses e o máximo de 24 meses. Como a rentabilidade é medida pela TR mais taxa de juros, a rentabilidade pode ser negociada. Quanto maior for o prazo e valor investido, maior a remuneração. Na Caixa Econômica Federal, a estratégia é aliar a LH a um contrato de swap (troca de indexadores) para assegurar a rentabilidade do cliente. O valor mínimo de aplicação é de R$ 50 mil. "A LH pode ser mais vantajosa para o investidor do que um CDB por causa da isenção do IR", diz Alcides Aparecido Pasqualini, gerente de Mercado da Caixa. O risco da LH também é institucional. Quanto às debêntures (vela link para o glossário) ligadas ao mercado imobiliário, Mota diz que há muito tempo não é solicidado registro na CVM. Mas já existe interessados nesse tipo de papel. O problema, segundo Alexandre Leco do Forex, é o volume de compra. Ele explica que poucas pessoas têm à disposição o valor mínimo para aplicar." Veja nos links abaixo matéria sobre a necessidade de inovação do mercado imobiliário e também sobre as vantagens e riscos dos fundos imobiliários.