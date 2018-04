Opções de passeios em SP nas férias O período de férias de janeiro é tempo de passear em parques, zoológico, shopping centers, fazendas e aéreas de lazer com atividades e brinquedos para entreter a criançada. Parques de diversões e aquáticos têm programação especial para as férias com brincadeiras de verão e atividades como surfe mecânico, vôlei de praia, entre outras. Já os shoppings oferecem atividades e oficinas gratuitas. Confira os principais parques de diversão O Playcenter, por exemplo, está com o evento chamado Playsummer. O parque terá atrações, como aulas de ritmos "quentes", partidas de vôlei de praia, surfe mecânico, discoteca com banho de espuma, tenda com vaporizador e o foot-sabão, um jogo que mistura o futebol ao banho de espuma. O Playcenter também está com a promoção "O que é bom vale por dois", em que a compra de um ingresso dá direito a outra entrada ao parque. O passaporte de entrada custa R$ 25,00. O parque fica na rua José Gomes Falcão, 20, Barra Funda, Zona Oeste e funciona de quarta à sexta das 12 às 20 horas e sábados, domingos e feriados das 10 às 20 horas. Outro parque de diversão que está com programação especial para janeiro é o Hopi Hari, situado em Vinhedo, interior paulista. Uma das surpresas é o brinquedo Hadikali, uma simulação de um vôo de asa delta a 53 metros de altura, com queda livre de 25 metros sobre um lago. Outras atrações são os shows de jazz, teatro, show country e visita dos personagens da Vila Sésamo. O valor do passaporte adulto é de R$ 35,00; crianças de 5 a 10 anos pagam R$ 28,00 e crianças de até quatro anos não pagam ingresso. O parque fica na quilômetro 72,5 da rodovia dos Bandeirantes e funciona de terça à sexta das 10 às 18 horas e aos sábados, domingos e feriados das 10 às 20 horas. Uma opção para as crianças é o Parque do Gugu, que fica no Shopping SP Market, em Interlagos. Entre as principais atrações do parque estão: Carrossel, Castelo, Gugante, Videokê, Trem do Gugu, Galeria de Tiros, Trem Fantasma, Splash, Tornado e o Virtua Tech, um simulador de uma nave espacial de alta velocidade. O passaporte adulto custa R$ 15,00 e o passaporte infantil custa R$ 20,00. Crianças de 1 ano a 2 anos e 11 meses pagam R$ 10,00. O parque funciona de quarta à sexta das 10 às 17 horas e aos sábados, domingos e feriados, das 10 às 20 horas. Para quem pretende se refrescar em uma piscina neste verão, a opção é o parque aquático Wet´n Wild, com diversas piscinas e toboáguas gigantes. O parque está em uma área de 116 mil metros quadrados em Vinhedo, interior paulista, no quilômetro 72 da rodovia dos Bandeirantes e funciona de segunda à sexta das 10 às 18 horas e aos sábados e domingos das 10 às 18h30min. Os ingressos custam R$ 30,00 de segunda à sábado e R$ 35,00 aos domingos. Os personagens das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica podem ser encontrados no Shopping Eldorado, Jardim Paulistano, zona Sul. O Parque da Mônica possui cerca de 50 atrações diferentes que envolvem todos os personagens dos gibis como: Caso do Louco, Teatro da Turma da Mônica, Carrossel do Horácio, Tumba do Penadinho, Postinho do Bidu e o Pula Pula do Bugu. O ingresso custa R$ 22,00 para crianças de 2 a 13 anos e R$ 15,00 para crianças e adultos acima de 14 anos. O parque funciona de terça à sexta das 10 às 19 horas, aos sábados das 10 às 21 horas e aos domingos e feriados das 10 às 20 horas. Contatos Hopi Hari - (0xx11) 3058-2207 Parque do Gugu - (0xx11) 5524-8080 Parque da Mônica - (0xx11) 3093 7766 Playcenter - (0xx11) 3618-2700 Wet´n Wild - 0800-7075154 Veja no link abaixo mais opções de passeios para as férias. Shopping Centers oferecem atividades e oficinas gratuitas. Veja também roteiros de contato com a natureza e os animais.